Dieses süße Tonies-Hörspiel mit Florian David Fitz gibt es zu Weihnachten gratis

Tonie für umsonst: Florian David Fitz erzählt uns eine Weihnachtsgeschichte für die Toniebox ...

Ab 27. November 2022 können wir jeden Adventssonntag eine Folge der vierteiligen Geschichte "Das Rentier, das kein Kleid anzog" auf die Toniebox unserer Kids herunterladen. Sie wurde von dem beliebten Schauspieler Florian David Fitz eingesprochen und basiert auf seinem Weihnachtsfilm "Oskars Kleid", der am 22. Dezember in die Kinos kommt. Denn in beiden Erzählungen geht es um die Themen Identitätsfindung und Aufgeschlossenheit. In der offiziellen Pressemitteilung wird die Geschichte sehr schön zusammengefasst: "In "Das Rentier, das kein Kleid anzog" bekommt Herr Matti Eintønen, ein Helfer des Weihnachtsmanns und liebenswert kautziger Gewohnheitsmensch, der auf die korrekte Einhaltung aller Abläufe achtet, einen besonders 'dramatischen' Fall auf den Tisch: Ein Kind bringt mit einem selbstlosen Wunsch seine gewohnten Abläufe durcheinander. Matti Eintønen will nun mithilfe des widerspenstigen Rentiers Bockbein alles 'in Ordnung' bringen. Bockbein möchte sich nur so gar nicht an die Kleiderordnung halten und trägt weder sein rotes Halstuch, noch seinen roten Schellenkranz, noch den roten Sattel. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine kleine, erkenntnisreiche Reise und stellen fest, dass nicht alles 'in Ordnung' gebracht werden muss. Der bekannte Schauspieler sagt selbst über die Geschichte:

Besonders schön finde ich, dass sie erzählt, dass jeder eben so ist wie er ist, egal wie eigen oder eigensinnig.

Wie kann ich die Geschichte gratis herunterladen?