Warum Kinder keine Nachrichten sehen sollten

Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was es mit deinem Kind macht, wenn es abends mit dir die Nachrichten schaut?

Wovor wir unsere Kinder schützen sollten

Schwere Erdbeben, Kriegsgeschehen, Polizeieinsätze auf Demonstrationen in Deutschland, Straftaten ... Wir als Erwachsene nehmen die besorgniserregenden Nachrichten auf. Verarbeiten sie in unserem Gehirn (und vielleicht in den Träumen) und können genau abschätzen, ob uns ein Verbrechen am anderen Ende der Welt direkt betrifft und einen selbst in Gefahr bringt. Kinder hingegen nehmen all das auf, als sei es die Wahrheit von "nebenan". Denn für Kinder sind die Krisengebiete nicht weit weg. Daher ist es sehr wichtig, dass junge Kinder keine Nachrichtensendungen sehen (oder im Radio hören), da sie diese nicht oder nur sehr schwer verarbeiten können.