KI: Was Alexa und Co. mit unseren Kindern machen

Sollte man Alexa für Kinder begrenzen?

Doch das darf laut dem zweifachen Vater kein Grund sein, Kindern die Nutzung zu untersagen: "Es wächst gerade eine Generation auf, für die es vollkommen natürlich ist, mit technischen Geräten zu sprechen", erklärt Kosakowski. Die Spracheingabe sei für sie analog zu unserem erlernten Umgang mit Maus und Tastatur – also keine Besonderheit oder Trenderscheinung, die man vermeiden oder gar verbieten könne. Im Gegenteil, so der Experte: "Geräte durch Sprache zu steuern ist für Kinder heute schon so selbstverständlich wie das Internet an sich. Sie werden nie wieder damit aufhören."

Statt also die Kinder von Alexa, Siri und Co. fernzuhalten, sollten Eltern vor allem eines tun: sich mit den Medien, die ihre Kinder nutzen, auseinandersetzen. "Medienkompetenz fängt bei den Eltern an", sagt Rolf Kosakowski. Genau wie es unerlässlich ist, älteren Kindern den richtigen Umgang mit dem ersten eigenen Smartphone oder wichtige Regeln für die Sozialen Netzwerke zu erklären, so sollten Eltern ihre Kinder schon früh über den richtigen Umgang mit Sprachassistenten aufklären, rät der Experte.

Und auch Sabine Machowski empfiehlt Eltern, sich ausreichend Zeit zu nehmen, die Technik hinter der Stimme zu erklären: "Je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes kann man Alexa oder Siri durch kindgerechte Erläuterungen einfach entmystifizieren. Dass sich die Hunde der Paw Patrol oder der Nachrichtensprecher der Tagesschau nicht wirklich in unserem Fernseher befinden, verstehen Kinder ja auch, wenn wir es ihnen erklären."

Kindern den richtigen Umgang mit Alexa erklären (und Funktionen sperren)

Es liegt also bei uns Eltern, unseren Kindern den richtigen Umgang mit der beliebten Technik zu erklären – und uns natürlich auch mit Optionen der Kindersicherung auseinanderzusetzen (zum Beispiel die Sperrfunktion von ungewollten Bestellungen). Dann, meint Rolf Kosakowski, gebe es nicht einmal eine Altersbegrenzung für die Nutzung von Alexa und anderen Smart Speakern.

"Das Eingabeverhalten per Sprache ist eine Horizonterweiterung, mit der ich Reaktionen erhalte, lange bevor ich lesen, schreiben oder Geräte anderweitig bedienen kann", sagt der Medienexperte. "Je früher Kinder diese Option nutzen können, desto besser."

Die Sorge, die Kinder würden durch die Nutzung von Sprachassistenten das richtige Lernen (und Behalten) von Informationen verlernen, weil sie jede Information einfach abfragen können, teilt Rolf Kosakowski nicht. Im Gegenteil: "Alexa ist ein flüchtiges Medium, sie hinterlässt mir ja nichts. Wenn ich frage 'Wie hoch ist der Eiffelturm?', muss ich mir die Antwort selbst merken – oder lernen, sie richtig zu dokumentieren." Mit Blick auf die Schulzeit und das eigenständige Lernen kann dieses Training laut Rolf Kosakowski sogar sehr hilfreich sein.