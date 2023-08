Müffelnde Teenager: Welches Deo für Kinder?

Wie sollten Eltern damit umgehen, wenn sie feststellen, dass ihr Kind nach Schweiß riecht?

Für viele Kinder sind die eigenen körperlichen und sonstigen Veränderungen erst mal verunsichernd. Als Eltern sollten wir selbstverständlich keine blöden Sprüche darüber machen, sondern sensibel mit der Situation umgehen. Wie so oft ist es angeraten, das Gespräch zu suchen und Kindern liebe- und verständnisvoll zu erklären, was da gerade vor sich geht. Wenn wir feststellen, dass sie anfangen, nach Schweiß zu riechen, können wir das zum Anlass nehmen, noch mal über die Veränderungen zu sprechen. Es ist ganz normal, dass sich der Körper verändert und vielleicht ist es nun an der Zeit, auch die Körperpflege anzupassen. Unter den Achseln und im Intimbereich sollte man sich von jetzt an täglich waschen. Wichtig sind dabei besonders milde Produkte.