Pubertätsblocker für Kinder? Nicht euer Ernst!

Pubertätsblocker: fragwürdige Formulierung der Bundesregierung

Auf diesem Portal heißt es im Beitrag "Jung und trans-geschlechtlich" zum Thema "Pubertätsblocker nehmen": "Bist du noch sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät? So kannst du deinen Arzt/deine Ärztin fragen, ob dir Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten. (...) Diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst. (...) So hast du mehr Zeit zum Nachdenken. Und du kannst in Ruhe überlegen: Welcher Körper passt zu mir?"

Bis vor Kurzem hieß es dort noch: "Bist du noch sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät? Dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. (...)" Diese alte Formulierung war offenbar mehrere Jahre lang dort so zu finden. Doch nachdem kritische Stimmen laut wurden, passte das Ministerium die Formulierung an – was aus unserer Sicht längst überfällig war –, woraus die oben zitierte, vorsichtigere Version entstand. Um "Missverständnissen vorzubeugen" habe das Ministerium den Wortlaut korrigiert.