Marodes Bildungssystem: Die Rütli-Schule als Vorbild?

Kindern und Jugendlichen Gehör schenken

In einem Interview mit einem Journalisten des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagt Cordula Heckmann:

Unsere Erfahrungen zeigen: Je mehr Stimmen die Jugendlichen haben, je wirksamer sie sich fühlen, desto besser können sie sich auf die Gesellschaft einlassen – und haben nicht das Bedürfnis, sich auf den Straßen derart auszulassen.

Den Jugendlichen ist wichtig, gesehen und mit einbezogen zu werden. Sie wollen nicht über einen Kamm geschert und als Gruppe verallgemeinert, sondern respektvoll behandelt werden. Ja, es gibt eine gewisse Gewaltbereitschaft, aber eben nur bei einem Teil der Menschen. Es gibt auch wissenshungrige, engagierte und motivierte Schüler und Schülerinnen. Allgemein passiert es bei arabisch- und türkischstämmigen Kindern leider nicht so häufig wie etwa bei englischer oder französischer Herkunft, dass die Kinder für ihre Muttersprache wertgeschätzt werden. Das ist am Campus Rütli anders. Cordula Heckmann und ihr Team glauben an die Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen:

Wir unterbrechen den Kreislauf der Zuschreibung als minderwertige Sprache und der daraus folgenden kulturellen Stigmatisierungen. Wir erkennen Türkisch und Arabisch als wertvolle Sprachen und die kulturelle Herkunft unserer Schüler:innen und ihrer Familien als bereichernd an.

Das schreibt Cordula Heckmann in ihrem Buch "Gebt die Kinder nie auf!" (siehe Buch-Tipp) und verdeutlicht damit einen wichtigen Aspekt ihres Erfolgs.

Keine Hauptschule mehr

Auch die vorherige Aufteilung in Schulen mit erfolgsversprechenden Abschlüssen (Realschulen, Gymnasien) und Auffangbecken oder Restschule (Hauptschule) hat ausgedient. Wer an der Hauptschule war, hat sich oft so gefühlt, als hätten die Lehrer ihn bereits aufgegeben. Diese Spaltung gibt es nun nicht mehr, die Schüler und Schülerinnen schöpfen Hoffnung und spüren, dass sie respektiert und ernst genommen werden und im Leben etwas bewirken können.