Woher kommt die Tradition mit dem Elf on the Shelf?

Wie so oft handelt es sich auch hier um einen Brauch, der aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist. Traditionellerweise zieht der Elf Ende November, also nach dem großen amerikanischen Fest Thanksgiving, bei den Familien ein, die ihn dann für die Weihnachtszeit adoptieren. Carol Aebersold und ihre Tochter Chanda Bell schrieben ein Buch, das 2005 veröffentlicht und mittlerweile in diverse Sprachen übersetzt wurde: "The Elf on the Shelf – a Christmas Tradition" (auf deutsch: eine Weihnachtstradition). Das Kinderbuch, das sich für Kids ab drei Jahren eignet, wurde zum Hit und führte quasi tatsächlich zu einer neuen Tradition.

Übrigens könnt ihr Buch samt Elf oder Elfe – nach Wunsch auch mit weiterem Zubehör – ganz bequem im Internet bestellen, zum Beispiel hier für etwa 35 Euro: Elf mit Buch "Elf on the Shelf – eine Weihnachtstradition". Eure Kinder stört es sicher nicht, wenn der Elf in diesem Jahr ein paar Tage später einzieht. Und nächstes Jahr ist er dann ganz sicher pünktlich!