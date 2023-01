Wir haben sie früher geliebt. Und fast vergessen, dass es sie noch gibt: Scherzfragen. Erst, wenn die eigenen Kinder wieder in das Alter kommen – manchmal schon im Kindergarten, spätestens in der Grundschule – freuen auch wir Eltern uns wieder über die ulkigen Fragen. Sie rangieren meist zwischen selten albern und ziemlich clever. Denn immer wenn auch Wortwitz gefragt ist, können Scherzfragen sogar in der Entwicklung helfen.