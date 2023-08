Seifenblasen selber machen: So einfach geht's!

Seifenblasen mit Glycerin

Ein weiteres Rezept ist mit Glycerin. Es lässt die Blasen in schönen Farben schillern und macht sie auch stabiler. So haben die Kleinen lange Freude an den fliegenden Seifenbällchen, ohne dass sie sofort zerplatzen. Dafür mischt ihr folgende Zutaten zusammen:

30-45 ml Spülmittel

5 ml Glycerin

1000 ml destilliertes Wasser

Das ganze nun vier bis 24 Stunden ruhen lassen und vor Verwendung nochmals umrühren.