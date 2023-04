Stapelsteine: Diese günstigen Alternativen solltet ihr kennen!

Kreatives und förderndes Spielen

Die kunterbunten Bausteine sind absolut im Trend – zu Recht: Stapelsteine sind multifunktional und vielseitig einsetzbar. Es gibt sie in Regenbogenfarben, Pastell und schlichtem Schwarz. Aber was genau macht sie so einzigartig, dass Kinder und Erwachsene sie lieben? Und welche Alternativen kommen wirklich an das Original ran?