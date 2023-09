Mitwachsender Hochstuhl: Einmal investiert, über Jahre hinweg genutzt

Vorteile eines mitwachsenden Hochstuhls

Die Vorteile eines mitwachsenden Hochstuhls sind vielfältig. Erstens, und das ist wahrscheinlich der offensichtlichste Vorteil, ist er nachhaltig und kosteneffektiv. Statt mehrere Stühle in den verschiedenen Wachstumsphasen deines Kindes zu kaufen, investierst du einmal in einen guten mitwachsenden Hochstuhl und hast dann über viele Jahre hinweg Ruhe.

Zweitens, mitwachsende Hochstühle sind in der Regel sehr stabil und sicher. Sie haben oft ein robustes Design, das ein Umkippen verhindert, und viele Modelle sind mit Sicherheitsgurten ausgestattet, die dein Kind sicher auf seinem Platz halten.

Drittens bieten mitwachsende Hochstühle deinem Kind einen hohen Komfort. Durch die verstellbaren Sitz- und Fußflächen kann der Hochstuhl immer perfekt an die Größe deines Kindes angepasst werden. So sitzt es nicht nur sicher, sondern auch bequem und ergonomisch korrekt.

Viertens unterstützt ein mitwachsender Hochstuhl die Selbstständigkeit deines Kindes. Da die Sitzhöhe individuell eingestellt werden kann, lernt dein Kind mit der Zeit, selbstständig auf den Stuhl zu klettern und sich hinzusetzen. Dies fördert die Motorik und das Selbstvertrauen.

Fünftens erleichtert ein mitwachsender Hochstuhl die Integration deines Kindes in den Familienalltag. Es kann am gemeinsamen Essen am Tisch teilnehmen und fühlt sich dadurch als vollwertiges Familienmitglied. Diese gemeinsamen Mahlzeiten stärken das Gemeinschaftsgefühl und unterstützen die soziale Entwicklung deines Kindes.

Übrigens: Ein Hochstuhl mit Tisch kann ein Modell sein, dessen Tischplatte du abnehmen kannst oder aber ein Kombimodell aus Stuhl und Tisch, das erst als Hochstuhl und später als Tisch-/ Stuhlkombi fungiert.