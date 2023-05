Von ABC bis XYZ: Kinderfreundliche Tablets machen das Lernen zum Vergnügen

Tablets wie das Lenovo Tab M10 Plus lassen sich mit diesen Apps einfach kindersicher machen. Außerdem gibt es viele Schutz-Hüllen, die kindgerecht designt sind. Später kann das Tablet ganz klassisch genutzt werden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein normales Tablet trotz Kindersicherung nicht so robust und kindgerecht ist wie ein spezielles Kinder Tablet. Kinder Tablets sind in der Regel robuster gebaut und bieten spezielle kindgerechte Inhalte und Apps, die auf die Bedürfnisse und das Alter von Kindern abgestimmt sind. Nicht alle davon sind einfach so in Play Store & Co abrufbar.

Worauf solltest du beim Kauf achten?

Beim Kauf eines Tablets für Kinder solltest du diese Kriterien beachten, um ein möglichst langlebiges und vor allem passendes Gerät für deinen Sprössling auszuwählen.

1. Altersempfehlung: Achte darauf, dass das Tablet für das Alter deines Kindes geeignet ist. Es gibt spezielle Tablets für Kleinkinder, aber auch für ältere Kinder und Jugendliche.