Reisebetten für Babys: Der perfekte Begleiter für unterwegs

Kann ein Baby immer im Reisebett schlafen?

Es ist nicht immer empfehlenswert, ein Baby dauerhaft im Reisebett schlafen zu lassen, insbesondere wenn es noch sehr jung ist. Einige Babybetten sind sogar erst für Babys ab einem bestimmten Alter oder Gewicht ausgelegt, und es ist wichtig, die Alters- und Gewichtsbeschränkungen des Bettes zu beachten.

Ein Reisebett ist nicht für den dauerhaften Gebrauch als Schlafplatz für Babys geeignet, da es nicht die notwendige Stabilität und Unterstützung bietet, die ein Babybett bieten sollte. Sowohl beim Lattenrost als auch bei der Reisebettmatratze gibt es Abstriche. Auf Dauer kann dies zu Haltungsproblemen oder anderen gesundheitlichen Problemen führen.

Was sollte bei der Nutzung eines Baby-Reisebetts beachtet werden?

Als Mama oder Papa möchtest du immer sicherstellen, dass dein Baby in jeder Situation geschützt und sicher ist. Das gilt auch für den Einsatz eines Reisebetts. Es ist wichtig, das Bett nur für seinen vorgesehenen Zweck zu verwenden. In der Regel also nicht als Spielplatz oder Laufstall. Auch wenn es verlockend sein kann, dein Baby im Bett zu lassen, während du kurz weggehst, solltest du es niemals unbeaufsichtigt lassen. Es könnte sich umdrehen oder versuchen, herauszuklettern, was zu Verletzungen führen kann.

Es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass das Bett nicht in der Nähe von gefährlichen Gegenständen oder Steckdosen steht. Dein Baby könnte diese Gegenstände erreichen und sich verletzen. Wenn das Bettchen beschädigt oder abgenutzt ist, sollte es nicht mehr verwendet werden, denn ein beschädigtes oder abgenutztes Bett kann instabil und unsicher sein und dein Baby gefährden.

Wie baue ich das Reisebett auf?

Beim Aufbau des Reisebetts gibt es einige Dinge zu beachten, um sicherzustellen, dass es stabil und sicher steht. Zunächst sollten alle Teile aus der Tasche entfernt und überprüft werden, ob alles vorhanden ist. In der Regel wird mit dem Baby-Reisebett auch eine detaillierte Aufbauanleitung vom Hersteller mitgeliefert.

Anschließend wird das Bett auf den Boden gestellt und vollständig entfaltet. Um das Bett zu stabilisieren, werden die Stützstangen angebracht. Danach wird die Matratze eingesetzt. Es ist wichtig, zu überprüfen, ob alle Teile sicher befestigt sind und das Bett stabil steht. Das Bett sollte auf einer ebenen Fläche stehen und nicht umkippen können.

Ebenso solltest du immer die mitgelieferte Reisebettmatratze zu verwenden und sie sicher befestigen. Eine andere Matratze solltest du nur dann nutzen, wenn sie die passenden Maße besitzt. Im Reisebettchen sollten keine zusätzlichen Kissen oder Decken im Bett verwendet werden, da sie ein Erstickungsrisiko darstellen können.

Worauf sollte beim Kauf eines Reisebetts außerdem geachtet werden?

Beim Kauf eines Reisebetts für den Urlaub oder Besuch bei der Familie solltest du auf folgende Faktoren achten:

Gewicht: Das Gewicht des Bettes ist ein wichtiger Faktor, besonders wenn du viel reist. Ein leichtes Bettchen ist einfacher zu transportieren und aufzubauen. Stabilität: Das Bett sollte stabil und sicher sein, um zu verhindern, dass es umkippt oder dein Baby verletzt. Materialien: Das Material des Bettes sollte langlebig und leicht zu reinigen sein. Es sollte auch atmungsaktiv sein und die Luftzirkulation nicht beeinträchtigen, um eine Überhitzung deines Babys zu vermeiden. Auf- und Abbau: Das Bett sollte einfach auf- und abzubauen sein, damit du es schnell und einfach aufstellen oder wieder verstauen kannst. Höhe: Das Bett sollte hoch genug sein, damit dein kleiner Spatz beim Schlafen nicht einfach herausfallen kann. Viele Reisebetten für Babys sind auch höhenverstellbar. Zusätzliche Funktionen/Zubehör: Einige Reisebetten haben zusätzliche Funktionen wie eine integrierte Wickelkommode, ein Moskitonetz oder eine mitgelieferte Tragetasche. Überlege, welche Funktionen für dich und dein Baby am wichtigsten sind. Schadstoffe: Stelle sicher, dass das Bettchen frei von Schadstoffen ist und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.

Gibt es einen Reisebetten-Test von Stiftung Warentest?

Stiftung Warentest hat bisher noch keine eigenen Tests für Kinderreisebetten durchgeführt. Allerdings hat die Verbraucherstiftung im September 2021 auf den Kinderreisebetten-Test ihres tschechischen Partners dTest verwiesen.

In diesem Test wurden 18 Reisebetten für Babys und Kinder überprüft, wobei nur eines der 12 in Deutschland erhältlichen Betten Schadstoffe aufwies (Koelstra Travelsleeper T5). Alle anderen getesteten Betten, darunter auch das Hauck Dream’n Play, das Chicco Good Night sowie das Kinderkraft Sofi 4-in-1-Reisebett, enthielten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe. Das Hauck und das Chicco Reisebett gehörten zu den Testsiegern und überzeugten in allen Kategorien.

Andere beliebte und am Markt etablierte Marken sind zum Beispiel