Lauf los, kleiner Racker: Lauflernschuhe aus Leder für flinke Schritte und gesunde Füße

Farblich gibt es natürlich auch Abgrenzungen und damit Lauflernschuhe für Mädchen oder Jungen – aber hier gilt: Jede*r so, wie er oder sie es mag!

Wie können Leder-Lauflernschuhe richtig gepflegt werden?

Wenn es um die Pflege von Leder-Lauflernschuhen geht, gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Zunächst einmal solltest du darauf achten, dass du die Schuhe regelmäßig reinigst. Verwende dazu am besten eine weiche Bürste oder ein feuchtes Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Wenn die Schuhe besonders stark verschmutzt sind, kannst du auch spezielle Lederreiniger verwenden. Achte jedoch darauf, dass diese nicht zu aggressiv sind und das Leder nicht beschädigen. Nach der Reinigung solltest du die Schuhe gut trocknen lassen, am besten an der Luft und nicht in direktem Sonnenlicht oder auf der Heizung.

Wenn das Leder trocken ist, kannst du es mit einer Lederpflegecreme oder -öl behandeln, um es geschmeidig zu halten und vor Austrocknung zu schützen. Wichtig ist auch, dass du die Schuhe regelmäßig imprägnierst, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.

Tipp: Bei Wildlederlauflernschuhen solltest du eine spezielle Wildlederbürste und -reiniger verwenden, um Flecken zu entfernen, und sie vor Feuchtigkeit schützen, da das Material empfindlicher gegenüber Wasser und Fettflecken ist als Softleder.

Was sollten Eltern beim Kauf von Lauflernschuhen aus Leder beachten?

Beim Kauf von Lauflernschuhen aus Leder gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Achte darauf, dass die Schuhe aus hochwertigem Leder gefertigt sind, das atmungsaktiv ist und sich gut an den Fuß anpasst. Die Verarbeitung sollte ebenfalls gut sein. Gelöste Nähte oder Macken im Leder sind nicht wünschenswert.

Der Schuh sollte eine flexible Sohle haben, die dem Fuß eine natürliche Bewegung ermöglicht. Dadurch können sich die Muskeln und Knochen des Fußes auf natürliche Weise entwickeln. Eine harte, steife Sohle kann hingegen die natürliche Bewegung des Fußes einschränken und somit zu Einschränkungen in der physiologischen Entwicklung des Fußes führen.

Auch die Passform ist entscheidend: Der Schuh sollte nicht zu eng, aber auch nicht zu locker sitzen. Am besten lässt du dein Kind die Schuhe anprobieren und achtest darauf, dass es ausreichend Platz für die Zehen hat.

Tipp: Wenn möglich, sollten die Schuhe am Nachmittag oder Abend anprobiert werden, weil die Füße im Laufe des Tages anschwellen. Damit stellst du sicher, dass der Schuh die optimale Passform hat, unabhängig von der Tageszeit.

Abschließend ist es wichtig, auch auf die Art des Verschlusses zu achten. Klettverschlüsse sind bei Lauflernschuhen eine gute Wahl, da sie ein leichtes An- und Ausziehen ermöglichen und eine individuelle Einstellung der Passform ermöglichen.