Tschüss Windeln, hallo Töpfchen: Der Babytöpfchen-Ratgeber für Eltern

Die ersten Monate mit einem Baby sind voller Freude und Herausforderungen. Eines der wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung deines Kindes ist das Sauber werden. Doch wie fängt man am besten damit an? Ein Babytöpfchen kann dabei eine große Hilfe sein. Aber welches Töpfchen ist das Richtige für dein Kind und ab wann kannst du überhaupt starten?

In diesem Ratgeber werde ich dir alles Wichtige rund um das Thema Babytöpfchen erklären und dir Tipps geben, wie du dein Kind spielerisch ans Trockenwerden heranführen kannst.