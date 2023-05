Clever und praktisch: So nutzt du die Badewanne mit Wickelaufsatz optimal

Robuster Aufsatz mit Stauraum

Dieser Wickelaufsatz für die Badewanne von Möbelalternative ist aus robustem Holz gefertigt und verfügt über eine praktische Schublade an der Oberseite. Eine praktische und platzsparende Möglichkeit, um das Wickeln und Baden deines Babys zu vereinfachen.

Warum ein Wickelaufsatz für die Badewanne praktisch ist

Wenn du ein Baby hast, weißt du, dass das Wickeln eine ständige Aufgabe ist. Häufig benötigt dein Kleines auch direkt nach dem Baden eine frische Windel. Ein Wickelaufsatz für die Badewanne kann dir dabei helfen, Platz zu sparen und Zeit zu sparen.

Du kannst dein Baby direkt auf dem Aufsatz wickeln, ohne es erst in ein anderes Zimmer bringen zu müssen, in dem es vielleicht auch noch deutlich kühler ist als im warmen Bad. Das macht das Wickeln viel einfacher und angenehmer für euch beide.

Und wenn deine Wohnung eher klein ist und eigentlich gar keinen Platz für einen Wickeltisch bietet, ist der Aufsatz eine besonders gute Lösung. Wenn du selbst baden gehen möchtest, kannst du den Aufsatz einfach abnehmen.

Die verschiedenen Arten von Wickelaufsätzen für die Badewanne

Es gibt verschiedene Arten von Wickelaufsätzen für die Badewanne, die sich in Größe und Form unterscheiden. Einige sind für Neugeborene konzipiert und bieten eine bequeme Liegefläche mit erhöhten Seiten, um das Baby sicher zu halten. Andere sind größer und eignen sich besser für ältere Babys oder Kleinkinder.

Es gibt sogar im Hinblick auf Materialien deutliche Unterschiede. Viele Modelle bestehen aus einem Gestell aus rostfreiem Aluminium und einer Wickelauflage aus Kunststoff. Andere Wickelaufsätze sind deutlich robuster und bestehen aus Holz. Passende Auflagen müssen dann in der Regel separat erworben werden.

Die meisten Wickelaufsätze für die Wanne haben eine Höhe von ca. 30 cm, um das Bücken beim Wickeln zu vermeiden. Sie sind in der Regel zusammenklappbar und verstellbar, um an verschiedene Wannengrößen angepasst werden zu können. Die Tiefe ist zwar unterschiedlich, die Größe von Badewannen ist in der Regel allerdings genormt, was die Auswahl des richtigen Wickelaufsatzes erleichtert. Trotzdem sollten die Maße immer berücksichtigt werden, wenn du einen Badewannenaufsatz kaufen möchtest.

Tipp: Es gibt auch Wickelaufsätze mit integrierter Babybadewanne, die besonders praktisch sind, wenn du nicht viel Platz hast oder gerne alles an einem Ort haben möchtest.