Diese 10 Geschenkideen zur Geburt sind besonders originell!

Gutschein für Babysitting oder Haushaltshilfe

Die ersten Wochen nach der Geburt können für die Eltern stressig sein, da sie sich um das neue Familienmitglied kümmern und sich an den neuen Alltag gewöhnen müssen. Ein Gutschein für Babysitting oder Haushaltshilfe kann in dieser Zeit eine enorme Erleichterung sein. Bietet eure Hilfe an, sei es durch das Kochen von Mahlzeiten, das Aufräumen des Hauses oder das Babysitten, um den Eltern eine wohlverdiente Pause zu gönnen.