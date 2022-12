Annemarie Eilfeld: "Ich sorge mich grundsätzlich nicht"

Sängerin und Songwriterin Annemarie Eilfeld (geboren am 2. Mai 1990) wurde durch DSDS bekannt. Inzwischen hatte sie auch Rollen in GZSZ und Alarm für Cobra 11. Außerdem ist sie Radiomoderatorin und Model (für das Versandhaus Otto). Seit 2017 ist sie mit dem Unternehmer Tim Sandt verheiratet.

Mit ihren Songs "Hoch hinaus", "Einen Tag Sommer" und "Wenn du gehst" konnte sie Chart-Erfolge landen.

Mit dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS), das bei ihr diagnostiziert wurde, geht sie sehr offen um, da sie auch anderen Frauen Mut machen will. Mit PCOS habe man nur eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, in den nächsten zwei Jahren schwanger zu werden. Dennoch hat es bei ihr geklappt, wofür das Paar zutiefst dankbar ist. Baby Elian kam am 29.8.2022 zur Welt.

Kurz vor der Geburt nahm Annemarie noch einen neuen Song auf, der ihr derzeitiges Lebensgefühl ausdrückte: "Flieg mit mir".