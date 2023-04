So natürlich zeigt sich Blake Lively im Badeanzug – 2 Monate nach der Geburt ihres 4. Babys

Wenn sich Promis ohne Make-up und wirklichkeitsverzerrende Filter auf Social Media präsentieren, dann ist das zum Einen natürlich schlichtweg sympathisch. Keine Frage! Aber tatsächlich ist es auch ein wichtiges Statement an unsere perfektionsgeladene Welt: Hey, wir sind gut und schön genug, genau so wie wir sind! Brauchen weder Weichzeichner noch künstliche Intelligenz, um uns wohlzufühlen. Every Body is beautiful! Vor allem hormondurchschüttelte Mamas, frisch nach der Geburt, können solche Botschaften gut vertragen. Deshalb: Danke für diese echten Bilder, liebe Blake Lively!