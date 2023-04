Charlotte Weise über After-Baby-Bodys: "Vergleicht euch niemals mit anderen!"

Dein bester Satz, um auf einen unverschämten Kommentar über deinen Körper zu antworten?

Was bringt es dir, mir das zu sagen? Ich fühle mich toll! Konzentriere dich lieber auf dich selber!

Was möchtest du Frauen mitgeben, die nach der Geburt an sich zweifeln oder sich für ihren Körper schämen?

Babys sind so ein Wunder und der Körper leistet so unendlich viel! Alles braucht seine Zeit! Versucht euch erstmal nur auf eure Babys zu konzentrieren und gebt euren Körpern Ruhe und Zeit für die Rückbildung. Ich hatte nach 15 Monaten Stillen meine normale Figur zurück, aber ich weiß auch, dass es nicht allen so geht und auch das ist voll okay. Jeder Körper ist anders! Vergleicht euch niemals mit anderen Körpern und macht das Beste aus euch! Zieht die Kleidung an, in der ihr euch wohlfühlt und genießt euer Leben mit euren Babys!