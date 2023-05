Ehrlich Brothers: "Wir haben 5 Jahre trainiert, um das Fliegen zu lernen"

Wir sind ziemlich aufgeregt. Gerade haben wir die Show der Ehrlich Brothers zum ersten Mal live auf der Bühne gesehen und sind ganz schön beeindruckt, was die alles können. Die beiden haben einen verschrotteten, roten Golf in einen goldenen Lamborghini und einen Fünfer in einen Hundert-Euro-Schein verwandelt. Mitten in der Show haben sie plötzlich ein riiiiieeesiges Süßigkeitenglas herbeigezaubert, aus dem sie mit einem mega- fetten Schlauch Naschis für alle Kinder ins Publikum gepustet haben. Und am Ende sind sie geflogen. Also so richtig! Ohne, dass da irgendwelche Schnüre oder sowas waren!

Jetzt sitzen wir backstage und dürfen die beiden interviewen. Was wir natürlich am liebsten wissen würden: wie sie das alles machen! Aber das werden sie uns bestimmt nicht sagen ... Na, gucken wir mal.