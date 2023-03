Eva Padberg: "Unsere größte Herausforderung? Die Stimmungen einer Vierjährigen zu manövrieren"

Wie haltet ihr eure Paarbeziehung lebendig?

Wir machen uns da nichts vor. Die Beziehung als Paar ist eine andere, wenn ein Kind da ist. Ich glaube, man muss sich zuerst einmal echt locker machen und begreifen, dass man als Paar, so wie vor dem Kind, nicht mehr existiert. Mein Mann und ich hatten ja 23 Jahre Vorlauf ohne Kind und haben das in vollsten Zügen genossen. Jetzt nehmen wir uns ab und zu mal Zeit zu zweit, wenn ich meinen Mann zum Beispiel bei einem seiner Gigs begleite. Oder, so weit es mithilfe der Großeltern möglich ist, gehen wir essen oder verbringen mal ein Wochenende zu zweit. Das kommt im Verhältnis aber recht selten vor, da wir die Großeltern eben nicht um die Ecke und auch keinen Babysitter haben. Zurzeit sind wir drei einfach sehr viel zusammen, und wir genießen diese Zeit.