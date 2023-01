Nach Bekanntgabe von Baby-Details: Kelly Osbourne ist sauer auf ihre Mutter!

Familienzoff wegen Preisgabe von Baby-Details

Zwar wurde schon lange vermutet, dass Kellys Baby mittlerweile das Licht der Welt erblickt hat – selbst hat sich die 38-Jährige dazu aber noch nicht geäußert. Mama Sharon plaudert nun dagegen ganz offen in einer Talkshow über ihren Enkel: Er ist im November geboren und trägt den Namen Sidney. In der britischen Talkshow "The Talk" verrät Sharon, dass sie ihre Tochter Kelly unterstützt und berichtet stolz:

Es geht ihnen so gut. So großartig. Ich bin so stolz auf sie.

Die netten Worte klingen erstmal nicht nach Streitpotenzial – was Neu-Oma Sharon dabei aber nicht bedacht hat: Ihre Tochter wollte noch gar keine Informationen über die Geburt und ihren Sohn preisgeben. In einer Instagram Story macht die Neu-Mama ihrem Ärger Luft:

Ich bin nicht bereit, ihn mit der Welt zu teilen. Es steht niemandem außer mir zu, Informationen über mein Baby zu teilen

Kelly findet das Verhalten ihrer eigenen Mutter also ziemlich übergriffig. Und ihre Enttäuschung scheint berechtigt – auch wenn Sharon Osbourne vermutlich keine schlechten Absichten hatte!