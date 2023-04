Das beliebte "Too Hot To Handle"-Paar Kemely zeigt sein Baby: Die Fans sind entzückt!

Kein Wunder, dass Kevin Nije (26) und Emely Hüffer (26) da draußen so beliebt sind – die beiden waren wohl DIE Stars der Netflix-Serie "Too Hot To Handle: Germany". Nicht nur, weil sie als THTH-Couple (häufig auch #Kemely genannt) einfach die Sau rausgelassen haben, sondern weil sie auch die Herzen der Zuschauer berührt haben. Sie sind so authentisch, sympathisch, laut und einfach erfrischend anders – ja, sie tragen das Herz auf der Zunge. Und am Ende haben sie vor den Kameras ihre große Liebe gefunden und die Reality-TV-Show Hand in Hand als wirkliches Liebespaar verlassen. Doch seither mussten sich die zwei Turteltäubchen vor der Öffentlichkeit verstecken …