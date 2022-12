Marie Nasemann zeigt uns, wie "normal" ein Morgen mit Kindern eben so ist ...

Mal ehrlich, wie sieht bei euch ein "ganz normaler Morgen" mit euren Kindern aus? In der Woche? Vor Kita, Schule und Job? Entspannt ist hier bei den wenigsten Eltern wohl das zutreffende Attribut. Auch das Model Marie Nasemann macht hier tagtäglich so ihre Erfahrungen. Und teilt diese auf sehr nahbare Art und Weise mit ihrer Instagram-Followerschaft. Wir finden: Sehr sympathisch, diese Ehrlichkeit ... und können uns in dem ein oder anderen Punkt mit Sicherheit wiederfinden.