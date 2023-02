Mimi Fiedler: "Ich musste meine Tochter vor mir selbst beschützen"

Wie hat sich ihre Alkoholsucht auf die Beziehung zu ihrer Tochter ausgewirkt?

Ich habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Leben meiner Tochter, da war Ava noch keine acht Jahre alt, beschlossen, ihr so kindgerecht wie möglich, zu erklären, was mit mir los ist. Dass ich sehr krank bin, was diese Krankheit mit mir macht, aber dass ich alles versuchen werde, um wieder gesund zu werden. Ich konnte meine Tochter nicht davor beschützen, Szenen miterleben zu müssen, die traumatisch für sie waren. Aber ich habe mich selbst in den schlimmsten Phasen nie meiner Verantwortung entzogen. Was es zwar nicht weniger schlimm macht, was war, aber es hat unsere Beziehung zueinander dennoch stärker und unkaputtbarer gemacht. Wir haben eine sehr enge Beziehung zueinander. Ava hat zwar mit einer süchtigen Mama gelebt, aber auch mit einer, die immer und immer wieder aufgestanden ist und wirklich alles getan hat, um nüchtern zu werden. Natürlich gab es in all’ diesen Prozessen auch sehr viele Momente, in denen meine Tochter das alles einfach scheiße fand und wollte, dass es einfach aufhört.

Wie fühlt es sich an, wenn man in seinem Leben ständig etwas verheimlichen muss – insbesondere vor seinem eigenen Kind?

Wie es sich anfühlt? Wie ein zur Realität gewordener Alptraum, der sich jeden Tag aufs neue in Dauerschleife wiederholt. Ein Horror, in dem man die absolute Hauptrolle spielt und den Ausgang einfach nicht findet, aber gar nicht weiß, ob es überhaupt einen gibt. Geschweige denn, ob man überhaupt überlebt. Das Verheimlichen meiner Sucht war überhaupt das schlimmste. Einerseits wollte ich nicht, dass ich auffliege, damit ich weiter trinken kann, andererseits wollte ich nichts sehnlicher, als dass es aufhört und mich jemand darauf anspricht. Ich wollte erzählen können, was wirklich bei mir los ist und dass mein Leben ein einziges Lügenkonstrukt und eine Attrappe ist.