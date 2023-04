Bereits in der Vergangenheit hat das It-Girl, das unter anderem als Sängerin, Schauspielerin und DJane arbeitet, kein Geheimnis aus ihrem Kinderwunsch gemacht:

"Es war schon immer mein Traum, Mutter zu sein und ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben", so Hilton gegenüber dem amerikanischen "People Magazine". "Wir sind so aufgeregt, unsere gemeinsame Familie zu gründen, und unsere Herzen explodieren vor Liebe für unseren kleinen Jungen."

Dass der Kleine nun ganz schön verwöhnt wird, können wir uns nur zu gut vorstellen – auch von Freunden der Familie, wie in diesem Artikel zu lesen: