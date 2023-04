Sarah Knappik nimmt in der Elternzeit 20 Kilo zu und muss dafür übles Bodyshaming einstecken

Bereits 16 Jahre ist es her, dass Sarah Knappik bei der "Germany's Next Topmodel" teilnahm. Sie gewann Heidi Klums Castingshow zwar nicht, war danach aber durchaus in beliebten Reality-Formaten und auf Social Media unterwegs. Bekannt für lustige Sprüche und ihre derbe Art. In ihrer Instagram-Bio beschreibt sie sich heute selbst als Entertainerin, Schauspielerin, Model und Sängerin. Doch in den letzten zwei Jahre war es eher ruhig um die Ulknudel: Die 36-Jährige wurde zum ersten Mal Mutter. Und hat sich sehr bewusst diese Auszeit genommen.