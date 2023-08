Tom Tykwer (geboren 1965) gründete 2009 mit seiner Frau Marie Steinmann die alternative Produktionsfirma "One Fine Day Films e. V.", um Kinder und Jugendliche in Ostafrika an die Filmkunst heranzuführen und sie auch in anderen Bereichen zu unterstützen. Seit 2009 ist er mit der Filmproduzentin Marie Steinmann verheiratet und hat mit ihr einen Sohn namens Anton (geboren 2009). Bekannte Filme von Tom Tykwer sind unter anderem: "Absolute Giganten" (als Produzent), "Lola rennt" (Drehbuch und Regie), "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders" (Regie) und der Science-Fiction-Film "Cloud Atlas" mit den Wachowski-Geschwistern.