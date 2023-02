Wolke Hegenbarth will kein zweites Kind – und zwar aus Liebe!

November 2022: Dass Elternschaft einem zeigt, wo die eigenen Grenzen liegen, hat Schauspielerin Wolke Hegenbarth im ersten Jahr mit ihrem Sohn Avi schnell gemerkt. Nicht nur körperlich, sondern auch mental ergaben sich vielerlei Herausforderungen. Auch extremer Schlafmangel spielte bei ihr eine große Rolle. Dadurch veränderte sich auch ihre Beziehung zu ihrem Partner Oliver Vaid nachhaltig.

In einem aktuellen Interview mit dem "Spiegel" spricht Hegenbarth erneut Klartext über ihr erstes Jahr als Mutter. "Während des ersten Jahres mit Avi hatten wir im Grunde keine Beziehung!" Für Streit wären sie als Paar aber einfach zu müde gewesen. Kein Wunder: Ihr Sohn hat ein Jahr lang nicht mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen. In schlimmen Phasen sei er alle 45 Minuten aufgewacht, so erzählt sie im Interview. WAHNSINN! Ein Geschwisterchen für Sohn Avi? Nun, das komme trotzdem nicht mehr infrage. Wolke sagt dazu: "Ich traue unserer Beziehung kein zweites Kind zu." Die beiden müssten sich ihre Liebesbeziehung erst langsam zurückerobern. Das komme schließlich nicht von selbst. Die zwei seien gerade erst dabei, daran zu arbeiten.

Emotionaler Insta-Post: "Wir sind beide einfach nicht der Typ fürs Aufgeben!"

4 Jahre als Paar und 3 Jahre als Familie: Zu diesem Anlass postete die deutsche Schauspielerin einen emotionalen Text auf Instagram – ein großes Dankeschön an ihren Mann:

"Dass wir uns beide nicht getrennt haben in den letzten 3 Jahren überrascht mich tatsächlich nicht – wir sind beide einfach nicht der Typ für Aufgeben. (..) Als Paar angetreten und zur Familie geworden, kann einfach alles passieren. Und wir zwei sind ein gutes Eltern-Team! Das Wort des einen gilt immer und wird nicht vom anderen hinterfragt. Wer auch immer gerade die Verantwortung für Avi hat, hat sie allein und ohne Einmischung des anderen. Was du kannst, kann ich auch. (Außer so gut kochen !). Du bis ein ebenso guter Vater wie ich Mutter bin. (Was auch immer das heißt). Diese Gleichberechtigung aber ist die echte Bereicherung in meinem Leben! Dir zu 100 % mit absolut allem vertrauen zu können, ist ein Geschenk. Ich bin keine Frau, die ohne Arbeit existieren kann und will. Du ermöglichst mir, meinen eher ungewöhnlichen Beruf weiter mit voller Leidenschaft auszuüben und auch neue Wege zu beschreiten. Nie würdest du dich mir in den Weg stellen, weil ich jetzt Mutter bin - und ich mich dir natürlich auch nicht (weil du jetzt Vater bist)! Freiheit als Grundwert unserer Beziehung. Individualität als hohes, zu schätzendes Gut. Happy Birthday auch uns. 4 Jahre als Paar und 3 Jahre als Familie."