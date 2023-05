Eine Doula erzählt: "Jeden Tag begleite ich Frauen bei Abtreibungen – und das Schlimmste ist ..."

In den Kliniken herrscht Zeitnot

Mit ihrem Beruf schließt Hannah eine Versorgungslücke, die viele Klinken nicht füllen können. "Tatsache ist, dass in vielen Kliniken das Personal nur über sehr geringe Kapazitäten verfügt. Sie haben keine Zeit. Die Klinikmitarbeiter selbst sind erschöpft. Auch wenn sie oft eine wirklich schöne, ganzheitliche Pflege und Unterstützung für alle ihre Patienten bieten, sind sie unter Druck und in ihren Möglichkeiten eingeschränkt."

Als Doula habe sie viel mehr Möglichkeiten, die Wünsche und Bedürfnisse der Frauen zu erfüllen. "Manche Menschen brauchen lange, um das Geschehen zu verarbeiten und über ihre Abtreibung zu trauern oder herauszufinden, was sie überhaupt über ihre Abtreibung denken. Als Abtreibungs-Doula kann ich sie auch nach dem Verlassen der Klinik weiterhin unterstützen."

Hannah hat ein Buch über ihre Arbeit geschrieben ("You or Someone You Love: Reflections from an Abortion Doula"), mit dem sie das Thema Abtreibung enttabuisieren möchte. "Ich möchte, dass sich Frauen sicherer fühlen und besser in der Lage sind, über Abtreibung zu sprechen." Denn den Bedarf nach Abtreibungsbetreuung und -unterstützung hat es laut Hannah immer geben – und es werde ihn geben, so lange, wie es Menschen gibt.