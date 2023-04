Die zweite Schwangerschaft ist völlig anders

Die Erlösung: Liebe, die sich verdoppelt

Doch dann ist er irgendwann da: Der Tag, der alle falschen Gedanken, alle gruseligen Szenarien im Nu auslöscht. (Naja, nicht ganz im Nu – in meinem Fall nach zwölf Stunden Wehen.) Von dem Moment an, als ich meine Tochter das erste Mal in den Armen hielt, kamen mir alle Zweifel so lächerlich, so albern, so unnatürlich abwegig vor. Natürlich liebe ich dieses großartige Wesen genauso sehr, genauso innig und genauso bedingungslos wie mein erstes Kind. Und das Wunderbarste dabei: Meinen Sohn liebe ich dadurch nicht einen Deut weniger. Als Mutter wird man nicht gezwungen, die Liebe unter den Kindern aufzuteilen. Ganz einfach in Worte gefasst: Ich glaube, mit jedem Kind bekommt man eine ganz neue Portion unendliche, bedingungslose Portion Mutterliebe mit auf den Lebensweg.

Ich wäre beim ersten Kind gern so entspannt gewesen wie beim zweiten!

Unser Großer ist heute fünf, die Kleine zwei Jahre alt. Und noch heute fällt mir auf, dass sie meistens nur "mitläuft“. Der Große hat Schwimmunterricht oder Logopädie-Stunden? Die Kleine und ich warten draußen. Babyschwimmen, Musikschule, Lesekreise – all diese Dinge, die ich mit dem ersten Kind täglich unternommen habe, blieben Kind Nummer Zwei verwehrt. Dafür profitiert sie von meiner Erfahrung als Mutter: Situationen, die mich beim ersten Kind noch laut aufkreischen ließen, löse ich heute gelassener. Mit der nötigen Ruhe, die auch den Kindern zugutekommt. Meistens jedenfalls. Ich renne nicht mehr bei jeder Kleinigkeit zum Kinderarzt. Werde nicht panisch, wenn ein Kind mal einen Tag nichts isst (oder zu viel). Und lasse mich von den Kommentaren anderer Eltern nicht mehr so leicht aus der Fassung bringen. Kurz gesagt: Ich wäre beim ersten Kind gern so entspannt gewesen wie beim zweiten!

Natürlich wächst unsere Kleine dadurch irgendwie anders auf als der Große. Sie stand auch nie allein im Mittelpunkt eines ganzen Familienkonstrukts, so wie er es tat. Ob sie in ihren ersten Lebensmonaten gemerkt hat, dass sich nicht alles um sie gedreht hat? Ob sie als Embryo gespürt hat, dass ich meinen eigenen Schwangerschaftsbauch sogar vergessen habe? Ob sie jemals den fürchterlichen Gedanken spüren konnte, der mich während der Schwangerschaft immer wieder gequält hat? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich ganz genau: Ich liebe meine beiden Kinder gleichermaßen auf eine bedingungslose Art und Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Sollte wirklich etwas dran sein an der Legende, dass jedes Elternteil ein Lieblingskind hat: Auf mich trifft sie nicht zu. Und DAS spüren sie beide.

Autorin: Silke Schröckert