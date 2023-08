Chinesischer Empfängniskalender: Wird es ein Junge oder Mädchen?

Mit angeblich großer Wahrscheinklichkeit soll der chinesische Empfängniskalender das Geschlecht des Babys schon in der Schwangerschaft voraussagen. Jetzt sagt ihr sicherlich: Aber dafür gibt es doch eine Ultraschalluntersuchung. Ja, aber oftmals liegen Babys im Mutterleib so versteckt, dass der Frauenarzt noch keine Geschlechtsorgane erkennen kann. Die wären theoretisch ab der 12. Schwangerschaftswoche ausgebildet – meist aber erst beim zweiten Ultraschall (zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche) deutlich sichtbarer. Und wenn nicht? Ja, dann schaut doch mal in den chinesischen Empfängniskalender rein. Was es damit genau auf sich hat, verraten wir euch hier...