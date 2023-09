Ist eine Dammmassage wirklich sinnvoll?

Dammmassage – Anleitung in drei Schritten

1. Mit einem Kissen im Rücken und in einer halbliegenden Position erreichen die meisten Frauen den Damm am einfachsten. Du kannst die Dammassage aber auch im Stehen oder mit einem Bein aufgestellt auf dem Rand der Badewanne durchführen. Je nachdem, welche Variante dir am angenehmsten ist.

2. Dein ausgewähltes Öl verteilst du nun auf den Fingern und wärmst es etwas an. Führe den Daumen dann in die Scheide ein und massiere mit dem Zeigefinger von außen den Damm. Mit kreisenden Bewegungen kannst du das Gewebe leicht lockern. Versuche dann die Scheide auch in Richtung Damm, also nach unten, zu dehnen. Dazu nimmst du zwei Finger und versuchst, das Gewebe zu dehnen, indem du die Finger auseinanderziehst. Massiere sanft, aber dennoch bestimmt und geh auch etwas in den Dehnungsschmerz, jedoch nicht zu stark. Die Massage sollte in jedem Fall entspannend bleiben und keine starken Schmerzen verursachen. Wenn du die Schmerzschwelle erreicht hast, halte die Position ein bis zwei Atemzüge lang und lasse dann wieder locker.

3. Führe die Dammassage auf diese Weise einige Male durch. Bei jeder erneuten Massage wirst du merken, dass das Gewebe langsam locker und weich wird und sich mit der Zeit immer leichter massieren lässt.

Wann rät die Hebamme von einer Dammmassage ab?

Es gibt Situationen, in denen du erst einige Wochen später in der Schwangerschaft mit der Dammassage beginnen oder sogar ganz auf die Massage verzichten solltest. Wenn du zum Beispiel zu vorzeitigen Wehen neigst, rät die Hebamme manchmal erst ab der 36. Woche der Schwangerschaft zur Dammmassage. Oder bei Pilzinfektionen der Scheide, unter denen Schwangere recht häufig leiden, solltest du erst nach erfolgreicher Behandlung der Infektion mit der Dammmassage beginnen.

Dammmassage als notwendiges Übel?

Manche Frau führt die Dammmassage lediglich aus Angst vor einem Dammriss oder einem Dammschnitt durch. Viele sehen die Massage somit einzig als sinnvoll an, um diese Verletzungen als Folge der Geburt zu vermeiden. Das ist zwar in Ordnung, jedoch ist es schöner, wenn du die Dammmassage als Zeit für dich selbst sehen kannst. Wenn du die Berührungsängste überwindest und dich auf diese Weise intensiv mit deinem Körper auseinandersetzt, tust du nicht nur dir selbst etwas Gutes. Auch dein Baby kann bei der Geburt von einer entspannteren Entbindung und dem bereits gelockerten Gewebe profitieren. Nimm die Chance wahr, dich mit der Dammmassage sowohl körperlich als auch mental auf die Geburt vorzubereiten.

Mindere mit der Massage die Wahrscheinlichkeit, einen Dammriss zu erleiden. Nimm dir in der Schwangerschaft auch ab und an eine Auszeit, in der du dir und deinem Kind etwas Gutes tust.

Dammmassage vom Partner?

Manche Frauen bitten sogar ihren Partner, eine Dammmassage bei ihnen durchzuführen. Das müsst ihr aber ganz individuell für euch entscheiden, ob es zu euch passt und etwas für euch ist. Wenn ihr euch darauf einlasst, kann eine Dammmassage vom Partner ein wunderschönes, intimes Event sein und euch als Paar noch fester zusammenschweißen.