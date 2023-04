Im starren Korsett gefangen

Es gibt Unmengen an Klischees, die ich nicht als solche erkannt habe, weil sie unsere Gesellschaft unkommentiert stehen lässt. Mit jedem Kind wird auch eine Mutter geboren – so ein Quatsch! Die Mutterschaft mutierte in den letzten 100 Jahren zu einer Selbstverständlichkeit, die sie nicht ist. Das führt dazu, dass die wirkliche Realität von Müttern unsichtbar gemacht wird: Wie sehr ich mich dafür geschämt habe, weil ich immer nur dachte: "Wann bist du endlich groß?" Wo ich doch wusste, dass ich eigentlich "Sie werden ja so schnell groß" denken muss. Rückblickend erkenne ich, dass ich in diesem Wochenbett – und weit darüber hinaus – versucht habe, mich in das starre gesellschaftliche Bild einer guten Mutter hineinzuzwängen, wie in eine zu eng gewordene Jeans. Es war nicht genug Platz für alles, was ich bin.

Hebamme Christine Oel rät deshalb allen werdenden Mamas und Papas: "Elternsein will gelernt werden. So etwas, wie einen Mutterinstinkt, der frischgebackenen Mamas wie eine Souffleuse leise diktiert, was sie am besten tun sollten, gibt es nicht. Das bedeutet auch, gnädig mit sich zu sein, da jeder Schritt neu gelernt werden will, Emotionen gefühlt werden wollen, und altes gehen gelassen werden will." Dabei sei es laut der Hebamme wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich von anderen Menschen begleiten und unterstützen zu lassen.

Mütter dürfen überfordert sein

Es hat ein knappes Jahr gedauert, bis ich verstand, dass eine traurige Mutter auch eine gute Mutter sein kann. Damals hätte ich genau so einen Wochenbettbericht wie diesen hier gebraucht. Ich hätte einen Ratgeber gebraucht, in dem steht, dass gute Mütter alles fühlen und alles sein dürfen, auch überfordert von so viel Selbstaufgabe. Dass ein Babylächeln überhaupt nicht alles wiedergutmacht. Und dass eine Mutter eben nicht einfach so geboren wird, sondern dass alle Eltern erst mal lernen müssen, wie sie diese Rolle eigentlich ausfüllen wollen – und können.

Autorin: Hannah Struck