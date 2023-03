Geburtsvorbereitung: Das erwartet Bald-Eltern beim Kurs!

Das Angebot an Geburtsvorbereitungskursen ist groß

Klassisch, Yoga, Gymnastik, Entspannungstechnik oder Akupunktur – die Angebotspalette in Sachen Geburtsvorbereitung ist groß. Vorab können sich werdende Eltern einige grundsätzliche Fragen stellen:

Allein oder zu zweit?

Geburtsvorbereitungskurse richten sich entweder nur an Frauen oder an beide Partner. Für werdende Väter, die im Kreißsaal dabei sein wollen, ist es durchaus sinnvoll, an den Terminen teilzunehmen. Auch sie fühlen sich sicherer, wenn sie wissen, wie eine Geburt abläuft und wie sie ihre Partnerin unterstützen können.

Wo finden Geburtsvorbereitungskurse statt?

Einen Überblick über das Angebot in nächster Umgebung und Hilfestellung bei der Auswahl bieten meist der Frauenarzt oder die Vorsorgehebamme. Die finden Schwangere unter hebammensuche.de

Bei einer Risikoschwangerschaft können sich Schwangere von ihrem Frauenarzt ein Rezept für einen Individualkurs ausstellen lassen. Mit diesem wenden sie sich an eine Hebamme, die sie zu Hause betreut.

Ab wann?

Ein klassischer Abendkurs beginnt meist um die 25. Schwangerschaftswoche. Ein Wochenendkurs kann später starten. Bei Kursen wie Yoga bietet sich ein früherer Beginn an. Wichtig ist, sich rechtzeitig, also zwischen der zehnten und zwanzigsten Schwangerschaftswoche, anzumelden. Denn viele Kurse und Hebammen sind über Monate ausgebucht.

Wer bezahlt?

In der Regel übernimmt die Krankenkasse die Kosten für 14 Stunden Geburtsvorbereitung. Zur Sicherheit vorher nachfragen. Manche Kassen zahlen inzwischen sogar die Kosten für den Partner.

Welcher Kurs passt für mich?

Für Erstgebärende ist die klassische Geburtsvorbereitung durchaus sinnvoll, da hier ein breites Spektrum an Basiswissen abgedeckt wird. Doch auch erfahrene Mütter profitieren häufig von einem Kurs. Sie und auch ihre Partner empfinden es als angenehm, sich Zeit für einander und die Schwangerschaft zu nehmen. Daneben gibt es zahlreiche Zusatz- und Alternativangebote.

Von A wie Akupunktur bis Z wie Zilgrei