Sexpertin bestätigt: "Ein Orgasmus kann tatsächlich die Geburt erleichtern"

Orgasmus während der Geburt – ist das möglich?

Die Geburt eines Kindes ist – keine Frage! – für jede Frau einfach ein einzigartiges und intensives Erlebnis. Während dieser Phase können Frauen verschiedene Empfindungen und Gefühle erleben – meistens sind das auch große Schmerzen und Anspannung. Doch gibt es tatsächlich Frauen, die während der Geburt einen Orgasmus erleben? Es mag zwar überraschend klingen, aber ja, es gibt Berichte von Frauen, die während der Geburt einen Orgasmus hatten. "Erfahrene Doulas in den USA berichten, dass etwa eine aus 300 Geburten orgasmisch ist", sagt Paula Lambert. Das belegt auch diese Studie. Dieses Phänomen wird als "Geburtsorgasmus" bezeichnet. Himmelhochjauchzend statt schmerzverzerrt: Es handelt sich dabei um einen Höhepunkt sexueller Erregung, der während der Wehen oder des Geburtsvorgangs auftreten kann. Studien belegen, dass ein Orgasmus wirklich einen schmerzlindernden Effekt haben kann.

Auch in dem Buch "Orgasmic Birth: Your Guide to a Safe, Satisfying and Pleasurable Birth Experience" plädieren die Autorinnen Elizabeth Davis und Debra Pascali-Bonaro dafür, einen Orgasmus während der Geburt zu erzielen. Sie sagen: Eine Geburt kann gleichzeitig ein bestärkendes und befriedigendes Erlebnis für die Frau sein.

Wie genau kann es während der Geburt zum Höhepunkt kommen?

"Wie genau es dazu kommt, wenn es spontan geschieht, ist noch nicht gewiss. Sicher ist aber, dass manche Frauen durchaus in der Lage sind, sich absolut auf die Vorgänge im Körper zu hyperfokussieren", so die Sexpertin. Einige Experten sind auch der Meinung, dass es durch die Freisetzung von Endorphinen und anderen Hormonen während der Geburt zum Orgasmus kommt. Diese Hormone können ein Gefühl der Euphorie und Entspannung hervorrufen, das zu einem Höhepunkt führen kann. Und immerhin berührt das Baby auf seiner Reise nach draußen ja auch Mamas erogene Zonen …

USA: Geschultes Schwesternpersonal hilft mit Vibrator nach

Es gibt sogar Kulturen, in denen man den Orgasmus ganz bewusst zur Schmerzlinderung nutzt: "Ebenfalls in den USA werden Schwestern an manchen Kliniken tatsächlich darauf geschult, von außen – also per Handstimulation oder per Vibrator – für einen Orgasmus zu sorgen, um den Geburtsvorgang zu erleichtern. Finde ich toll!", erklärt Lambert weiter. Auch in Asien soll es vorkommen, dass sich Frauen gezielt stimulieren (zum Beispiel durch eine Brustwarzenmassage), um weniger Schmerzen während der Geburt zu empfinden.