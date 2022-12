Schminken im Kreißsaal: Verrückt oder verständlich?

Wer braucht schon Make-up bei der Geburt?

"Völlig absurd", schießt es mir beim Betrachten dieser Bilder durch den Kopf. Und unweigerlich muss ich dabei an die Geburt meines Sohnes denken. Er hatte es damals sehr eilig und "rutschte" in nur vier Stunden durch den Geburtskanal. In dieser gefühlt nicht enden wollenden Zeit habe ich geflucht, gehechelt, um eine PDA gebettelt, die Hand meines Mannes gequetscht und am Ende gepresst, was das Zeug hält. Nie und nimmer hätte ich mir in dieser Situation Sorgen um mein Aussehen gemacht.

Auf unserem ersten Selfie zu Dritt sehen mein Mann und ich so aus, wie frisch gebackene Eltern nun mal so aussehen: Erschöpft, aber unglaublich glücklich!