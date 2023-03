Schwindel und niedriger Blutdruck, warum?

Die Gründe für den tiefen Blutdruck und den Schwindel sind die erweiterten Blutgefäße, denn so kann das Blut schneller in die Beine sacken und der Blutdruck ist niedriger. Hilfreich ist bei einem zu tiefen Blutdruck und bei Schwindel viel Bewegung . Auch Wechselbäder regen den Blutdruck an. Allerdings sollte man es mit dem Sport nicht übertreiben und sich immer wieder zwischendurch eine Ruhepause gönnen. Auch ist auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Weitere Störungen des Kreislaufes treten meist im letzten Drittel der Schwangerschaft auf.

Rückenlage vermeiden

Gesprochen wird hierbei vom V.-cava-Kompressionssyndrom, bei dem die werdende Mutter in der Rückenlage einen Schwindel, Übelkeit und Herzklopfen verspürt. Die Gründe hierfür liegen in der Unterbrechung des venösen Rückstroms des Blutes zum Herzen. Dies wiederum ist darin begründet, dass das nun recht schwere Kind auf den großen zurückführenden Blutgefäßen liegt. In diesem Fall sollte sich die Schwangere auf die Seite legen und die Rückenlage vermeiden, denn hierunter leidet nicht nur die Mutter, sondern auch das ungeborene Kind, denn es bekommt nicht mehr ausreichend sauerstoffreiches Blut.