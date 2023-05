Gynäkologe warnt vor Risiken durch Vaginalduschen

"Die Vagina ist ein selbstreinigendes Organ", sagt Dr. Konstantin Wagner, Facharzt für Gynäkologie und Geburtsmedizin sowie Bestseller-Autor (zum Beispiel "Richtig schwanger - Gut informiert durch Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit"), einleitend in seinem Instagram-Reel. "Ihr müsst die Vagina, das Innere von euch – nicht die Vulva –, nicht waschen!" Die Vagina enthalte über 500 Bakterienarten und über 1000 Virenarten – und, ja, auch Pilzarten. "Die gehören aber alle naturgewollt dorthin. Sie bilden ein eigenes Stoffwechselorgan", erklärt der Mediziner mit einer Praxis in Kassel.

Vaginalduschen sind sinnbefreit und gesundheitsgefährdend

"Wenn man sich nun also als Frau mit einer blödsinnigen Vaginaldusche dieses Mikrobiom wegspült, dann bekommt ihr vaginale Infekte oder sogar auch Schlimmeres", warnt Dr. Wagner in seinem Video. "Das haben viele Studien schon bewiesen: Vaginalduschen sind gesundheitsgefährdend. Und das steht nirgendwo auf der Packung drauf!" Wahnsinn, oder? Auf einem To-go-Kaffeebecher steht schließlich doch auch drauf, dass dieser heiß sein könnte. Als Warnung vor einer Verletzung. Abschließend sagt der Experte: "Vaginalduschen sind also völliger Blödsinn, gesundheitsgefährdend, gehören in den Müll und aus den Regalen raus!" Das war deutlich. Und auch wir verstehen die Welt nicht mehr. Warum dürfen solche vermeintlichen Hygiene-Maßnahmen überhaupt verkauft werden?