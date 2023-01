OMG! Diese Babybauch-Fotos sind TOTAL missglückt

Mit diesem Bild verbindet der Betroffene peinliche Erinnerungen: "Dies ist ein Foto von meiner Mutter, meinem Bruder, mir und meinem bald geborenen jüngeren Bruder. Ich stecke unbeholfen in der Hockeyausrüstung unten links. Ein Freund der Familie überredete meine Mutter, uns alle für dieses Foto posieren zu lassen. Das Foto hat dann bei einer Fotoausstellung in Newport, RI, eine Art Preis gewonnen. Es hing auch in unserem Haus, als ich aufwuchs, was für einige unangenehme Momente sorgte, wenn Freunde zu Besuch kamen." Könnte auch aus einem Oldschool-Horrorstreifen stammen.