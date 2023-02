Von der Wahrscheinlichkeit, Zwillinge zu bekommen

Künstliche Befruchtung fördert Mehrgeburten

Wer jahrelang versucht hat, Kinder zu bekommen und dieses Vorhaben nicht erfolgreich war, sieht in der künstlichen Befruchtung irgendwann den letzten Hoffnungsschimmer. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Mutter Zwillinge oder sogar Drillinge bekommt. Bei der künstlichen Befruchtung werden grundsätzlich mehrere Eizellen außerhalb des Körpers befruchtet und dann in die Gebärmutter eingesetzt. Wenn alles komplikationslos verläuft, nisten sich alle befruchteten Eizellen ein und die Kinder entstehen. Des Weiteren ist im Allgemeinen das Risiko einer Zwillings- und Mehrlingsschwangerschaft höher, wenn es in der Familie der Mutter schon mal Zwillinge gegeben hat.