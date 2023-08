Ab wann ist ein Babyphone sinnvoll?

Wann kann ein Video-Babyphone besonders nützlich sein?

Ein Video-Babyphone kann in verschiedenen Situationen sinnvoll sein. Wenn euer Baby beispielsweise vermehrt unruhig schläft und ihr sein Verhalten nachvollziehen möchtet oder ihr euch in einem besonders lauten Umfeld befindet und die Gewissheit haben wollt, dass alles in Ordnung ist. Zudem hilft es langfristig vor allem dabei, richtig einschätzen zu können, ob das Kind nach einem kurzen Aufwachen auch von sich aus wieder einschläft. So verhindert ihr, dass ihr euer Baby nach jedem noch so kleinen Geräusch aus Versehen durch den Gang ins Kinderzimmer aufweckt.

Ab wann sollten Eltern auf Smart-Babyphones umsteigen?

Die Entscheidung für ein Smart-Babyphone hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Diese Art von Babyphone bietet neben den klassischen auch weitere nützliche Funktionen, wie das Messen der Raumtemperatur, besonders sensible Bewegungssensoren und sogar Schlaftracking. Diese können für die Optimierung des Babyschlafs natürlich von Vorteil sein. Bevor ihr aber auf ein Smart-Babyphone umsteigt, ist es wichtig, euch über alle entsprechenden Datenschutz- und Cybersicherheitsaspekte zu informieren.

Welche Sicherheitsaspekte sind bei der Nutzung von Babyphones grundsätzlich wichtig?

Die Sicherheit ist bei Babyphones natürlich von höchster Bedeutung. Achtet darauf, ein Babyphone mit verschlüsselter Übertragung zu wählen, um sicherzustellen, dass keine unbefugten Personen die Signale abhören können. Regelmäßige Software-Updates halten das Babyphone sicher und aktuell. Platziert das Babyphone zudem in einer angemessenen Entfernung zum Kinderbett, um die Belastung durch elektromagnetische Strahlung zu minimieren.