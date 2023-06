iPhone als Babyphone verwenden: so geht's!

Klar, ein Babyphone gehört zur absoluten Grundausstattung für Eltern. In der heutigen Zeit jedoch, in der Smartphones allgegenwärtig sind, bieten sich weitere praktische Lösungen, Babys beim Spielen und Schlafen auch aus dem Nebenzimmer im Auge behalten zu können. Eine davon: Das iPhone. Mit zahlreichen Apps und Funktionen, die speziell für diese Aufgabe entwickelt wurden, könnt ihr euer iPhone nämlich effektiv als adäquaten Babyphone-Ersatz verwenden. Wir beantworten im folgenden Artikel alle dazu wichtigen Fragen ausführlich und geben euch einen umfassenden Einblick in die praktische Umsetzung. Von den empfohlenen Apps, über die wichtigsten Sicherheitsaspekte bis hin zu den Vor- und Nachteilen. Viel Spaß beim Lesen!