Ab wann eignet sich ein Fahrrad-Kindersitz?

Was war das für eine Erleichterung, als ich meinen Sohn Finn endlich im Fahrradsitz überall hin mitnehmen konnte! Schluss mit dem ewigen Kinderwagenschieben und Hineindrängen in übervolle S-Bahnen und Busse. Wir leben in der Stadt, da brauchen wir kein Auto, aber mit Baby und Kind muss man die eigene Mobilität ständig anpassen. Und dementsprechend mehr oder weniger Zeit einplanen.

Auch für Ausflüge mit der Familie sind Kindersitze eine tolle Erfindung und erweitern die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mit Kleinkind enorm.