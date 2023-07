Praktisch: Überblick über Baby- und Kindergrößen für den Kleidungskauf

Auch für Kleinkinder geht es nach demselben Schema weiter: Die Kleidergröße entspricht der Körpergröße in Zentimeter, die Größen gibt es in Sechserschritten. Der Unterschied: Die Kinder wachsen jetzt nicht mehr ganz so schnell wie im ersten Lebensjahr, daher passen die Größen jeweils länger.

1-2 Jahre (Größe 86-92)

Die Größen 86 und 92 sind in der Regel für Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren geeignet. Diese Größen passen in der Regel Kindern mit einem Gewicht von etwa zwölf bis 14 Kilogramm. In diesen Größen werden oft T-Shirts, Kleider und Shorts angeboten.