Ab wann darf ein Kind in die Babytrage?

Babytrage – ab wann sollten Eltern sie nutzen?

"Grundsätzlich kann man sein Baby ab Geburt tragen", sagt Jenny Schwinges. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet und seit 2017 als Trageberaterin tätig. Sie bietet individuelle Trageberatung in Hamburg an und besucht Eltern in der Schwangerschaft, im Wochenbett und danach. "Ab wann eine Babytrage gut passt, hängt stark vom Modell und dessen Einstellung ab", erklärt sie weiter. Es gebe inzwischen viele Hersteller und diverse Möglichkeiten. "Darunter befinden sich auch einige schöne Varianten, die man gut auf ein neugeborenes Baby einstellen kann. Es kommt also nicht nur auf das Alter des Kindes an, sondern vielmehr auf die individuelle Anpassung einer Babytrage an das Baby und die tragende Person."

Generell gibt es unterschiedliche Arten von Babytragen, zum Beispiel Ringsling-Tragen oder Fullbuckle- (Vollschnalle) oder Halfbuckletragen (Halbschnalle). Informiert euch genau, welche zu euch passt. Einige lassen sich auch etwa zur Rückentrage umfunktionieren.