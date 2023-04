Ab wann braucht mein Baby ein Kissen zum Schlafen?

Was ist mit diesen expliziten "Babykissen"?

"Auf das sogenannte Flachkissen kann ab frühestens dem ersten Lebensjahr zurückgegriffen werden", erklärt uns Sylvia Abendthum. Hierbei sollte allerdings unbedingt darauf geachtet werden, dass der Kopf von eurem Kleinkind nicht in das Kissen einsinkt. Denn sonst haben wir wieder das Problem der Überhitzung, der schlechten Luftzirkulation und der Wirbelsäulenfehlstellung.

Ab wann können Kinder auf einem Kissen schlafen?

Die Expertensicht ist hier eindeutig: "Ab frühestens drei Jahren können Kinder auf einem normalen, gemütlichen 'Knautschkissen' schlafen." Die Betonung liegt auf "können", nicht auf "müssen". Jedes Kind ist anders, und jedes Kind schläft auch anders.

Auf was sollten Eltern beim ersten Kissen für ihr Kind achten?

Unsere Expertin rät dazu, folgende Merkmale zu bedenken:

Es sollte für Allergiker geeignet sein.

Es sollte aus ökologischem und schadstoffgeprüftem Material sein, zum Beispiel aus 100 Prozent Baumwolle in Bio-Qualität.

Bei den Knautschkissen kann zudem darauf geachtet werden, dass das Füllmaterial zu entnehmen und ggf. zu ergänzen ist. So kann das Kissen mitwachsen.

Wichtig: Ein Kopfkissen ist keine Pflicht. In keinem Alter. Aber die meisten Kinder empfinden irgendwann – früher oder später – das Elternbett mit den vielen kuscheligen Kissen als sehr gemütlich. Und so wünschen sie es sich dann oft auch im eigenen Bett. Sucht das passende Kissen am besten gemeinsam mit euren Minis aus. Manche Läden bieten auch eine kostenlose Testphase an bzw. einen Gratis-Umtausch.