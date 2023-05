Lammfell für den Kinderwagen im Sommer: Der Hit oder totaler Quatsch?

Die Unterschicht von Lamm- und Schafsfellen ist immer Leder, das Tier muss also sterben, bevor der Mensch sich das Fell zu Nutzen machen kann. Wer auf tierische Produkte verzichten will, für den sind diese Felle also keine Option!

Mittlerweile gibt es synthetische Alternativen zu Tierfellen, die ebenfalls temperaturausgleichend wirken, wie die Klima-Fell-Auflage von Sunnybaby.