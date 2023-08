Wie lange kann man einen Wickeltisch wirklich nutzen?

Die erste Phase nach der Geburt

Ein Wickeltisch ist vor allem während der ersten zwei bis zweieinhalb Jahre nach der Geburt eines Kindes ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens und kaum wegzudenken. In dieser Phase sind regelmäßige Windelwechsel nämlich unerlässlich und ein Wickeltisch kann diese deutlich erleichtern. Er bietet optimalerweise eine angenehme Höhe für die Eltern, um Baby entspannt und komfortabel im Stehen die Windel wechseln zu können, während das Kleine auf der meist extra großen Ablagefläche sicher und geborgen liegt. Doch, Achtung: Eltern sollten in dieser Situation das Baby zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt lassen, um mögliche Stürze zu vermeiden! Es gilt die Faustregel: Eine Hand bleibt immer am Kind.

Der Übergang zur Selbstständigkeit

Etwa ab dem Alter von zwei Jahren machen Kinder in ihrer motorischen Entwicklung noch einmal einen deutlichen Sprung und beginnen, sich noch selbstständiger und freier zu bewegen. Die Neugier nimmt zu, das ruhige Liegen auf dem Wickeltisch wird besonders langweilig. Der aufkommende Bewegungsdrang erhöht das Risiko herunterzurollen oder zu -fallen. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Wickeltisch allmählich an Bedeutung verliert.